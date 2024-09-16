الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويستهدف مخبزا للنازحين في مواصي خانيونس

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية بإستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلة من غير رأس مجهولة الهوية، وإصابة العشرات جراء استهداف الاحتلال فرن للخبز، بالقرب من مخيم الصمود بجوار محطة العطار، في مواصي خانيونس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال النازحين، في منطقة مواصي خانيونس، التي يصنفها وفق زعمه ضمن "المناطق الإنسانية الآمنة".

ففي يوم الثلاثاء الماضي ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من الفجر مجزرة مروّعة بقصف خيام النازحين في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة؛ أسفرت عن ارتقاء 40 شهيدا، وإصابة العشرات.

وفي تموز/ يوليو الماضي ارتكب الاحتلال مجزرة مروّعة في مواصي خانيونس؛ بقصف المنطقة بحزام ناري، أدى لارتقاء وإصابة المئات.

كما ارتكب خلال العدوان العديد من المجازر التي أدت في مجملها لاستشهاد المئات ومحو عائلات كاملة من السجل المدني؛ وأبرزها مجررة التابعين والمستشفى المعمداني ومجزرة مخيم النصيرات؛ وسط تواصل الصمت الدولي والاكتفاء ببيانات التنديد، رغم ما تخلفه تلك المجازر من فظائع بحق المدنيين.

وتتعرض ما تسمى بالمناطق الإنسانية الأمنية للاستهداف المتواصل من قبل الاحتلال، فوقفاً لإحصائيات فلسطينية بغزة فان الاحتلال ارتكب 21 مجزرة بالمناطق التي ادعى أنها "إنسانية"، ووجه المواطنين عليها، مما تسبب في تسجيل أكثر من 347 شهيداً، و766 مصاباً بتلك المناطق.