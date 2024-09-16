تفاصيل إسقاط طائرة MQ-9 الاميركية في اليمن +فيديو

العالم - اليمن

2400 كم يقطعها صاروخ أطلق اليمن، يستغرق 11 دقيقة، معادلة جديدة تفرضها القوات المسلحة اليمنية، صاروخ باليستي فرط صوتي يطلق من اليمن ليعبر آلاف الكيلومترات في زمن يفوق سرعة الصوت ويصل قلب الكيان، أما الهدف فيبعد 6 كيلومترات عن مطار بن غوريون، حقق هدفه بدقة عالية وفشلت جميع الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي الامريكية – الغربية – الإسرائيلية وتلك المتطوعة باعتراضه ..

ويقر الجيش الإسرائيلي على الاعتراف صاغرا بفشل اعتراض الصاروخ، فترد حركة أنصار الله أنها تجربة ناجحة والهدف القادم مطار بن غوريون، وتعلن أيضاً أنها دخلت فعلا المرحلة الخامسة من الإسناد، وهي مرحلة بات يمكن التنبؤ بملامحها في قادم الأيام فعمق الكيان بات مكشوفاً فعلا للقوات المسلحة اليمنية.

ويقلب اليمن أيضاً معادلة الردع من الجو عبر نجاحات متتالية في إسقاط الطائرات الأمريكية المعادية، فتعلن نجاحها في إسقاط طائرة أمريكية دون طيار من طراز MQ-9، أثناء قيامها بأعمال "عدائية" في أجواء محافظة ذمار شمالي اليمن، عملية تعتبر الثالث من نوعها خلال أسبوع والعاشرة من هذا الطراز منذ بدء جبهة إسناد غزة، وهي جبهة يعلن اليمن دائما بأن توقفها مرهون بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.