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هاريس تعلق على محاولة اغتيال ترامب

هاريس تعلق على محاولة اغتيال ترامب
الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

عبّرت نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس عن قلقها إزاء محاولة اغتيال منافسها دونالد ترامب.

العالم- الامريكيتان

وقالت هاريس في بيان نشره موقع البيت الأبيض: "أشعر بالقلق العميق إزاء محاولة اغتيال التي كانت واردة ضد الرئيس السابق ترامب اليوم. وبينما نقوم بجمع الحقائق حول الحادثة، سأكون واضحة: أنا أدين العنف السياسي".

وأضافت: "يتعين علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تسبب هذا الحادث في المزيد من العنف".

وقالت: "أشعر بالامتنان لأن الرئيس السابق ترامب في أمان. وأشيد بعمل جهاز الخدمة السرية الأمريكي والشركاء في أجهزة الأمن على يقظتهم".

واختتمت: "كما قال الرئيس بايدن، سوف تضمن إدارتنا أن يتمتع جهاز الخدمة السرية بكافة الموارد والقدرات والتدابير الوقائية اللازمة للقيام بمهمته الحاسمة".

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