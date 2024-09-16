الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
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الصاروخ الفرط صوتي اليمني يصل مداه الى 2150 كيلومتر ويعمل بالوقود الصلب ويتميز بتقنية التخفي وتصل سرعته الى 16 ماخ ويتمتع بقدرة عالية على المناورة

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

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