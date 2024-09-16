تشاهدون في برنامج بانوراما.. تأكيد قائد الثورة على نصرة غزة وفلسطين.. ووعود سعيد الانتخابية بإصلاحات جديدة في تونس

العالم - بانوراما

في الملف الأول يتطرق برنامج بانوراما الی تأکيد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة نصرة أهل غزة وفلسطين المظلومين موضحاً أنّ الحدود الجغرافية لا تُغيّر من حقيقة وهوية الأمة الإسلامية.

واعتبر سماحته خلال استقباله جمعاً من علماء أهل السنة في إيران، أنها قضية الأمة الإسلامية، مشددا على أهمية الوحدة الإسلامية للتغلب على مؤامرات الأعداء.

وفي الملف الثاني يتناول برنامج بانوراما تصدير الرئيس التونسي قيس سعيّد بيانه الأول الخاص بالانتخابات الرئاسية، الذي تعهد فيه باجراء إصلاحات جديدة وهاجم من خلاله خصومه ومعارضه.

وتعهد سعيّد بإعادة المرافق المتعلقة بالصحة والتعليم وغيرها إلى إشعاعها السابق، الذي تم ضربه على مدى عقود، مشددا على أنه حان الوقت لبناء الاقتصاد الوطني ووضع تشريعات جديدة تعيد للدولة دورها الاجتماعي.

وتوعد بتطهير البلاد وفق تعبيره، وإزالة كل العقبات، مضيفا أن لن يقبل بأنصاف الحلول مؤكدا الارتكاز على الإمكانيات الذاتية أولا. واعتبر أن الهاجس الأكبر من وراء إجراءات الخامس والعشرين من يوليو/تموز هو الحفاظ على السلم داخل المجتمع.

كما هاجم من وصفهم بالأبواق المسعورة المأجورة، واعتبر أنهم يتباكون على الحرية والديمقراطية في حين يتظاهرون يوميا تحت حماية الأمن.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.