الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة وتسيّر طائرات تصوير في أجواء بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية وتداهم عدة منازل

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :