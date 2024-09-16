إندلاع حريق كبير في الجليل بعد سقوط مُسيرة اُطلقت من لبنان

العالم - الاحتلال

وقال جيش الاحتلال في منشور على منصة "إكس": "اجتاز هدف جوي مشبوه الأراضي اللبنانية قبل قليل وسقط في منطقة مفتوحة في منطقة الجليل الأعلى، ولا توجد إصابات".

وأضاف: "تم تفعيل التنبيهات في المنطقة وفقًا للسياسة".

وتابع الجيش الإسرائيلي: "يعمل رجال الإطفاء الآن على إخماد الحريق الذي اندلع إثر سقوطها في المنطقة المفتوحة".

إلى ذلك، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إن الجيش الإسرائيلي بدأ بحفر خندق على الحدود مع الأردن.

الصحيفة نشرت على موقعها الإلكتروني، مساء الأحد، صورا لآليات كبيرة تابعة للجيش تقوم بأعمال حفر.

وأضافت أنه "عقب مخاوف من تسلل مسلحين على طول الحدود الشرقية مع الأردن، سارع الجيش إلى تنفيذ خطة حفر خندق في منطقة شمال وجنوب وادي عربة".

وتابعت: "من المفترض أن يمنع الخندق احتمال دخول مركبات من الأردن إلى إسرائيل، كما حدث من قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

ووفق الصحيفة "يتم تنفيذ أعمال الحفر في منطقة صحراوية معقدة يمكن عبورها سيرا على الأقدام".

وأردفت: "نظرا لأن الحكومة لم تخصص بعد ميزانية لبناء سياج على طول الحدود الشرقية، وفي ضوء تسلل المسلحين في 7 أكتوبر، قرر الجيش اتخاذ خطوة بالموارد المتاحة".

واستدركت: "الجيش يعترف بأن هذه الخطوة ليست حلا نهائيا، ولكنها ستؤخر بشكل كبير تسلل مسلحين.. ومن المتوقع أن تكتمل قريبا".