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مقاومون فلسطينيون يهاجمون قوات الاحتلال لدى اقتحامها بلدة يعبد بجنين

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

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