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مراسلة العالم: اصابة 4 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة على مفرق بلدة نامر على الشارع الدولي بين دمشق ودرعا

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

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