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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف في غور الأردن بفلسطين المحتلة

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

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