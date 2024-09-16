الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

صافرات الإنذار تدوي في "شوميرا" و"شتولا" و"زرعيت" شمالي فلسطين المحتلة

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :