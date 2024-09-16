بالفيديو.. محلقة اسرائيلية كانت تلقي مناشير باتت في أيدي المقاومة

وتظهر المشاهد التي وزعتها المقاومة، لحظة تجهيز جنود الاحتلال للمحلقة بالمنشورات التي تم إلقاؤها، كما وأظهرت المشاهد لحظة اقلاع المسيرة من الاراضي الفلسطينية المحتلة، إلى حين اسقاطها من قبل المقاومة.

ويوم السبت، تبرأ جيشُ الاحتلالِ من قيامِ قائدِ لواءٍ في الجيشِ بتوزيعِ مناشير تدعو سكانَ قرى في جنوبِ لبنانَ الى مغادرتِها.

وقالت اذاعةُ جيشِ الاحتلال اِنَ القاءَ مناشيرَ فوقَ منطقةِ الوزاني كان مبادرةً من احدى كتائبِ الجيشِ عندَ الحدود اللبنانية، وأن قيادةَ الجيشِ والمستوى السياسيَ لم يُصادقا على القاءِ المناشير.