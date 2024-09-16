ضربة مزدوجة لحزب الله تحول آليات الاحتلال في موقع راميا الى رماد

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية نشره الاعلام الحربي التابع لها:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد مراقبة ‏ومتابعة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع راميا وعند رصد تجمعاً لِآلياته داخل الموقع، استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 16-9-2024 بالصواريخ الموجهة وأصابوها بشكلٍ مباشر ‏مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وعند دخول قوة إسناد إلى الموقع استهدفها المجاهدون ‏بِقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مؤكدة.‏

وتستمر المقاومة الاسلامية في لبنان في تنفيذ عملياتها ضد الكيان الإسرائيلي، منذ بدء قوات الاحتلال عدوانا وحشيا على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي.

وتؤكد المقاومة أنها تنفذ هذه العمليات العسكرية دعما لغزة، ولخلق جبهة مساندة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن توقف عملياتها رهن بتوقف العدوان على القطاع.