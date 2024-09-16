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3 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال شقة سكنية في شارع الثلاثيني بمدينة غزة

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

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