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شهيد وعدد من المصابين في قصف الاحتلال لمنزل بمخيم البريج وسط القطاع

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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