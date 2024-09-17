عشرات الشهداء بغارات جوية وقصف مدفعي استهدف فلسطينيي غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مراسليه، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف فجر وصباح اليوم الثلاثاء، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها صوب خيام النازحين في منطقة المواصي الساحلية شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة “كواد كابتر” النار تجاه طواقم الإسعاف خلال محاولتها انتشال المصابين جراء استهداف منزل في بلوك 12 بمخيم البريج وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو شوقة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال حزاما ناريا على منطقة بلوك 12 في مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات، والمناطق الشمالية والشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد من عائلة بهار وأصيب 5 من عائلة الشوبكي جراء قصف الاحتلال شقة في حي الدرج شرق مدينة غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف من طائرات الاحتلال المروحية استهدف خيمة للنازحين بمنطقة البركة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتقى 3 شهداء وأصيب عدد آخر من المواطنين، منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، إثر قصف طيران الاحتلال شقة سكنية لعائلة الشامي في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بانتشال 3 شهداء، بينهم طفل وامرأة، وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة الشامي قرب مسجد السلام بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.