قيادي في أنصار الله: مستعدّون لإرسال مئات آلاف المقاتلين المدربين لحزب الله

العالم - اليمن

وقال عامر في تصريح خاص لوكالة "شهاب"، "صاروخ أمس ليس ضمن الرد على قصف ميناء الحديدة، وكذلك طائرة يافا لن تكون استخدماتها مجرد ضربات يتيمة في إطار الرد فقط وإنما ستكون ضمن عمليات مستمرة حتى توقف العدوان على غزة".

وأضاف "نهدف لتوسيع قدرتنا لضرب أي هدف في عموم أراضي فلسطين المحتلة ونعمل على ذلك بوتيرة عالية".

وحول تهديدات الاحتلال بتوسيع رقعة المواجهة في الجبهة الشمالية مع لبنان، قال "نحن على ثقة بقدرة الأخوة في حزب الله على ضرب العدو الصهيوني ضربة قاصمة وسنكون إلى جانبهم في أي مواجهة".

وأضاف "نحن على استعداد لإرسال مئات الآلاف من المقاتلين المدربين إذا ما احتاج ذلك، وسنساندهم بذات الكيفية التي نساند فيها الأخوة في المقاومة في فلسطين لأن موقفنا منطلق من مبادئ إيمانية".