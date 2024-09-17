الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حال اشتعال الحرب..

قيادي في أنصار الله: مستعدّون لإرسال مئات آلاف المقاتلين المدربين لحزب الله

قيادي في أنصار الله: مستعدّون لإرسال مئات آلاف المقاتلين المدربين لحزب الله
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحركة "أنصار الله" في اليمن، أن ضربات تل أبيب "لن تكون يتيمة"، كاشفا عن استعداد حركته إرسال مئات آلاف المقاتلين حال اتساع مواجهة شمال فلسطين المحتلة.

العالم - اليمن

وقال عامر في تصريح خاص لوكالة "شهاب"، "صاروخ أمس ليس ضمن الرد على قصف ميناء الحديدة، وكذلك طائرة يافا لن تكون استخدماتها مجرد ضربات يتيمة في إطار الرد فقط وإنما ستكون ضمن عمليات مستمرة حتى توقف العدوان على غزة".

وأضاف "نهدف لتوسيع قدرتنا لضرب أي هدف في عموم أراضي فلسطين المحتلة ونعمل على ذلك بوتيرة عالية".

وحول تهديدات الاحتلال بتوسيع رقعة المواجهة في الجبهة الشمالية مع لبنان، قال "نحن على ثقة بقدرة الأخوة في حزب الله على ضرب العدو الصهيوني ضربة قاصمة وسنكون إلى جانبهم في أي مواجهة".

وأضاف "نحن على استعداد لإرسال مئات الآلاف من المقاتلين المدربين إذا ما احتاج ذلك، وسنساندهم بذات الكيفية التي نساند فيها الأخوة في المقاومة في فلسطين لأن موقفنا منطلق من مبادئ إيمانية".

روابط ذات صلة

السيد الحوثي يتلقى رسالة خاصة من السنوار وهذا ما جاء فيها

بعد ضربات انصار الله.. للمرة الاولى منذ 2001 لا حاملة طائرات امريكية في آسيا

السيد الحوثي:أكثر من 700 غارة لم تفد أمريكا في الحد من عملياتنا

انصار الله تكشف حقيقة وقف العمليات العسكرية بالبحر الأحمر