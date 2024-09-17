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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مباني يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

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