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يديعوت أحرنوت: مسؤولون في الجيش حذروا من أن الحرب مع حزب الله قد تشعل المنطقة بأكملها

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

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