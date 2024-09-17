التهديد الاسرائيلي لجبهه الشمال والتحذير من تعدد الساحات

العالم - مع الحدث
- كيف يقرا تهديد قائد لواء الشمال بان قوته جاهزه للسيطره على منطقه امنيه عازله في الجنوب اللبناني يؤيدها نتنياهو وغالانت يعتبر ان حزب الله يواصل الارتباط بحماس والعمل العسكري هو السبيل لاعاده سكان الشمال؟
- هل تاخذ القياده الاسرائيليه تحذيرات الجنرال بريك من ان الهجوم على ساحه الشمال سيؤدي الى حرب متعدده الساحات ؟
- ماذا عن تهديد السيد الحوثي بعد اطلاق الصاروخ البالستي على تل ابيب من ان القادم اعظم في اطار المرحله الخامسه؟
- كيف تقرا رساله يحيى السنوار للسيد الحوثي من ان الصاروخ الى عمق الكيان وجه ضربه للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقه مؤكدا في الوقت ذاته ان المقاومه بخير وتعد نفسها لمعركه استنزاف؟
موضوع مع الحدث حيث نستضيف الاستوديو عضو المكتب السياسي للجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين يوسف احمد م الباحث بالشؤون الاسرائيليه ناصر حمامرة.