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مراسلة العالم: عسكريون أوكرانيون يتفقون مع "النصرة" في اجتماع على الحدود السورية التركية في إدلب على تدريب المسلحين ونقلهم لأوكرانيا مقابل مسيرات

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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