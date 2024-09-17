الاحتلال يعيد جثمان منفذ عملية معبر الكرامة إلى الأردن

العالم - الأردن

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنّ "الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين، مصلح العودات، وحسين النعيمات، المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري".

وكانت إذاعة "كان ريشت بيت" التابعة لهيئة البث العبرية، قد أفادت، صباح اليوم الثلاثاء، بأنّ سلطات الاحتلال أعادت إلى الأردن، مساء الاثنين، جثمان الشهيد ماهر الجازي. وكانت جهات أمنية في كيان الاحتلال قد عرقلت تسليم الجثمان للسلطات الأردنية طوال الفترة الماضية منذ وقوع العملية، بتعليمات من المستوى السياسي، "إلا أنه في أعقاب الضغط الكبير الذي مارسه الجانب الأردني، من قبل مسؤولين كبار في النظام السياسي والجيش الأردني، في أعقاب التظاهرات الصاخبة في المملكة، قررت إسرائيل تسليم الجثمان للأردنيين"، وفق ذات الإذاعة.

ونقلت "كان" عن مسؤول أمني في الكيان وصفته بالرفيع دون أن تسمّيه، أنه بخلاف جثامين منفذي العمليات الفلسطينيين، التي لها قيمة على سبيل المثال في صفقات تبادل الأسرى، فإنّ جثمان منفذ العملية الأردني "لا أهمية مستقبلية له"، وفق ادعائه، "ولذلك تقرر إعادة الجثمان من أجل الحفاظ على العلاقات الأمنية الجيدة بين إسرائيل والأردن".

ومنذ العملية، في 8 سبتمبر/ أيلول الحالي، عاد المعبر إلى النشاط الجزئي لمرور المسافرين، لكن مرور البضائع لا يزال في مراحل التنسيق بين السلطات الإسرائيلية والأردنية، بعد طلب إسرائيلي لتحسين الترتيبات الأمنية هناك. وتبدي الجهات الأمنية الاسرائيلية اهتماماً بفتح المعبر لدخول البضائع، لكنها غير مستعدة للتخلي عن ترتيبات مختلفة في المعبر، تضمن سلامة العمال وحراس الأمن في الموقع.

وشهد الأردن عدة فعاليات للمطالبة بجثمان الشهيد ماهر الجازي الذي قتلته قوات الاحتلال ، على جسر الملك حسين (معبر الكرامة) الحدودي، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل ثلاثة صهاينة، منها مشاركة أردنيين بمسيرة حاشدة، انطلقت من أمام المسجد الحسيني، وسط العاصمة عمّان، مساء الجمعة الماضي.

وأكد المشاركون في المسيرة التي جاءت تحت شعار "من الكرامة للكرامة، جمعة الوفاء للشهيد ماهر الجازي"، اعتزازهم بالشهيد ماهر الجازي والمقاومة، وتضامنهم مع غزة والضفة الغربية في وجه العدوان الصهيوني، داعين إلى السير على طريقه. وطالب المشاركون الحكومة الأردنية باسترداد جثمان الشهيد الجازي من دولة الاحتلال.