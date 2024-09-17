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مراسلة العالم: تأسيس مجموعة عمل في بلجيكا هدفها تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سورية ومناقشة الحد من العقوبات واعادة فتح السفارات الأوروبية في دمشق

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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