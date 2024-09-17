شاهد بالفيديو.. لحظة تحطم مروحية 'بلاك هوك' إسرائيلية في رفح

العالم - الاحتلال

ويظهر الفيديو تحليق المروحية في أجواء المدينة قبل لحظات من انحراف مقدمتها باتجاه الأرض وتحطمها.

كما يظهر الفيديو أن المروحية كانت تحاول الاقتراب من الأرض فيما يبدوا أنها محاولة للهبوط نتج عنها تكون موجات من الأتربة حول الطائرة تصاعدت بصورة كبيرة عقب تحطمها.

وكان جيش الإحتلال قد أعلن هلاك عسكريين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين جراء تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" خلال هبوطها في رفح بغزة لمهمة إجلاء جندي مصاب في الـ11 من سبتمبر/ أيلول الجاري، وقال إن تحطمها لم ينتج عن نيران معادية، وأنه يجري التحقيق في الحادث.

ث.

ويعتمد جيش الإحتلال بصورة أساسية على مروحيات "بلاك هوك" الأمريكية، التي توصف بـ"العمود الفقري" لمروحيات النقل والإنقاذ التابعة له، حسبما ذكر موقع "واللا" العبري، في تعليقه على تحطم مروحية من هذا الطراز في قطاع غزة.

وتصنف "بلاك هوك" بأنها مروحية نقل أمريكية متعددة المهام يوجد منها طرازات مختلفة وتستخدمها نحو 30 دولة، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنه يمكن استخدامها في مهام وتشمل مهام البحث والإنقاذ وإسعاف المصابين ومكافحة الحرائق، إضافة إلى المهام القتالية إذا تطلب الأمر.

ولفت الموقع إلى أن هذه الطائرة يمكن إسقاطها بواسطة قذائف "آر بي جي"، مشيرا إلى أن هذا السلاح تم استخدامه لإسقاط اثنتين منها خلال التدخل الأمريكي في الصومال وما تبع ذلك من كارثة أدت إلى مقتل وإصابة نحو 100 جندي أمريكي، لكن جيش الإحتلال الاسرائيلي ينفي أن تكون تحطمت بنيران معادية.

ويواصل الكيان المحتل لفلسطين عدوانه على قطاع غزة منذ ما يقرب من عام، ما تسبب في حصيلة قتلى بين الفلسطينيين في القطاع تتجاوز الـ"41" ألف شهيد وأكثرمن 95 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

المصدر: موقع سبوتنيك