الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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السوداني: إيران داعمة للعملية السياسية وجهود العراق في مكافحة الارهاب والعراق هو الدولة الوحيدة بالمنطقة يمتلك علاقات مميزة مع إيران والولايات المتحدة

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

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