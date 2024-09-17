مخيم البريج تحت النار.. والطواقم الطبية عاجزة عن الوصول إلى الضحايا

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم في دير البلح إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي كثفت غاراتها على وسط قطاع غزة، خاصة مخيم البريج، حيث تم استهداف عدد من المنازل في منطقة بلوك 12 شمال المخيم.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية التي هرعت للمكان لإنقاذ الجرحى وانتشال جثث الشهداء تعرضت لإطلاق نار، مما أجبرها على الانسحاب من المنطقة.

وأكد مراسل قناة العالم أن الأنباء تفيد بوجود عدد من الشهداء والجرحى في المنطقة الشمالية للمخيم، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من الوصول إليهم بسبب استمرار إطلاق النار من قوات الاحتلال، مما جعل المنطقة خطيرة للغاية على أي شخص يحاول الوصول إليها.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على تجمعات سكنية في حي الزيتون، فيما نسفت الدبابات الإسرائيلية مربعات سكنية بالحي، وأيضا طالت الغارات المنطقة الجنوبية من مدينة غزة.

وأسفر عدوان كيان الاحتلال على قطاع غزة خلال الساعات الماضية عن 40 شهيدا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وعشرات الجرحى.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في يومه الـ347، مع تصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع لاسيما محيط ومراكز الإيواء وخيام النازحين.

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