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وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 1151 من العاملين في القطاع الصحي منذ العدوان الإسرائيلي على غزة

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

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