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القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي: العدو اليوم عاجز ولا يريد الاعتراف بهزائمه

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

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