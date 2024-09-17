الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الإسلامية: منعوا دولة من المشاركة في الألعاب الأولمبية لشنها الحرب بينما الكيان الصهيوني الذي قتل آلاف الأطفال لم يمنعوه من المشاركة

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :