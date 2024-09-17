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محاولة اغتيال ترامب.. المسلح اختبأ لمدة 12 ساعة ولم يطلق النار!

محاولة اغتيال ترامب.. المسلح اختبأ لمدة 12 ساعة ولم يطلق النار!
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن جهاز «الخدمة السرية»، الوكالة الأمنية الأميركية المسؤولة خصوصاً عن حماية الشخصيات السياسية البارزة، أنّ المشتبه بتنفيذه محاولة مفترضة لاغتيال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب والذي أوقف (الأحد)، «لم يطلق النار».

العالم - الأمیرکیتان

وقال القائم بأعمال مدير «الخدمة السرية» رونالد رو إنّ المشتبه به ريان ويسلي روث (58 عاماً) كان مسلحاً حين اكتشف وجوده أحد عملاء جهاز الخدمة السرية فأطلق النار عليه. وأضاف أنّ «المشتبه به، الذي لم يكن الرئيس السابق في مرمى نظره، لم يطلق النار»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

بدوره، قال المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» جيفري فيلتري، المسؤول عن التحقيق في هذه الواقعة، خلال مؤتمر صحافي «ليست لدينا في الوقت الحالي معلومات تفيد بأنّه (المشتبه به) تصرّف بمساعدة من أيّ شخص آخر».

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