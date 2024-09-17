خبير عسكري: نتنياهو يواجه صعوبات في شن حرب على لبنان +فيديو

العالم - خاص بالعالم

أكد الخبير العسكري العميد علي أبي رعد في حوار مباشر مع قناة العالم الإخبارية أن هناك سيناريوهين محتملين بشأن شن كيان الاحتلال الإسرائيلي حربًا ضد لبنان. وأوضح أبي رعد أن السيناريو الأول يتمثل في قيام نتنياهو بشن حرب خاطفة على لبنان بهدف تحقيق هدف معين وخلق منطقة عازلة. إلا أن أبي رعد أشار إلى أن نتنياهو سيواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ هذا السيناريو بسبب نقص المعدات والإمدادات التي يمكن أن يقطعها الأمريكيون في أي لحظة.

وأضاف الخبير العسكري أن السيناريو الثاني يتمثل في اجتياح بري للأراضي اللبنانية، لكنه أكد أن هذا السيناريو غير قابل للتحقق نظرًا للوقائع على الأرض التي لا تشير إلى إمكانية حدوثه.

وأشار أبي رعد إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع القيام بأي خطوة دون مساعدة أمريكية، لافتًا إلى وجود خلاف بين الإدارة الأمريكية الحالية والكيان الإسرائيلي حول شن عدوان على لبنان وإطالة أمد الحرب في غزة.

وأوضح أبي رعد أن تعنت نتنياهو في إطالة أمد الحرب في قطاع غزة يهدف إلى كسب الوقت حتى الانتخابات الأمريكية، حيث يأمل في وصول دونالد ترامب إلى السلطة مجددًا، نظرًا للوعود التي تلقاها منه والتي تمكنه من تحقيق أهدافه والسيطرة على "إسرائيل" وجعل نفسه ملكًا عليها.