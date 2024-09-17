الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من تصاعد إرهاب المستوطنين المحتلين

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت الهيئة في بيان لها بأن هذه الاعتداءات وصلت إلى مستويات خطيرة، إذ يحرق المستوطنون المحاصيل الزراعية، ويدمرون المنازل، ويهجرون السكان، كما اقتحم المستوطنون يوم أمس إحدى المدارس في منطقة أريحا، واعتدوا على الطلبة والهيئة التدريسية، مجبرين إياهم على مغادرتها.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الجرائم تتم بدعم واضح من كيان الإحتلال، معتبرةً أن ما يحدث امتداد لسياسات التهجير والترويع التي مارستها العصابات الصهيونية قبل عام 1948 وأثناءه، ولفتت إلى أن انعدام وجود آليات دفاعية فلسطينية للتصدي لهذه الهجمات شجع المستوطنين المحتلين للاراضي الفلسطينية على التمادي في ممارسة إرهابهم، ما يهدد المجتمع الفلسطيني بشكل خطير.

ودعت الهيئة الجهات الفلسطينية والفصائل إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل على وضع آلية لحماية المواطنين وممتلكاتهم من عربدة المحتلين المستوطنين، قبل أن تتفاقم الأوضاع وتنتقل هذه الهجمات من القرى إلى المدن الفلسطينية.

وأكدت الهيئة أن الصمت تجاه هذه الاعتداءات لا يمكن تبريره، وأنه من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفورية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من بطش المستعمرين.