26 شهيدًا و84 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن الوزارة تأكيدها في بيانها اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,252 شهيدا و95,497 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي عدوانا مدمرا على قطاع غزة، أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال قرابة 80 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.