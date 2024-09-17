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26 شهيدًا و84 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

26 شهيدًا و84 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 26 شهيدا و84 إصابة خلال ال 24ساعة الماضية.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن الوزارة تأكيدها في بيانها اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,252 شهيدا و95,497 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي عدوانا مدمرا على قطاع غزة، أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال قرابة 80 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

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