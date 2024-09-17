في مشهد مهيب.. الأردنيون يشيعون جثمان الشهيد الجازي

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم إن قرية الحسينية التابعة لمحافظة معان شهدت تشييعاً مهيباً لجثمان الشهيد ماهر الجازي، حيث شارك الآلاف من الأردنيين من مختلف مناطق المملكة في مراسم التشييع. ورفع المشاركون هتافات تندد بالاحتلال الإسرائيلي وتؤكد على استمرار المقاومة، مثل "خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود" و"الموت لإسرائيل".

وأفاد مراسلنا من موقع الحدث بأن الأجواء كانت مشحونة بالعواطف، حيث عبر المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بالشهيد ماهر الجازي، الذي وصفوه بالبطل الأردني والعربي والإسلامي. وقد توافد المشاركون من شمال المملكة وشرقها وغربها وجنوبها ووسطها، بالإضافة إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، للمشاركة في هذا الحدث التاريخي.

وفي تصريح خاص لموقعنا، قال شقيق الشهيد ماهر الجازي: "لن نعترف بأي شروط تفرض علينا لتسلم جثمان الشهيد. نحن نرحب بجميع الأردنيين والعرب والمسلمين للمشاركة في هذه الجنازة المهيبة".

يذكر أن قرية الحسينية تبعد عن العاصمة عمان حوالي ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات، ورغم هذه المسافة، توافد الآلاف للمشاركة في التشييع، مما يعكس حجم التأييد الشعبي للشهيد ماهر الجازي.