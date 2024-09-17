شاهد.. هكذا رد حزب الله على تهديدات كيان الاحتلال

العالم - خاص بالعالم



حزب الله ‏استهدف بالأسلحة ‏المناسبة مباني يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة، وأصابها إصابة مباشرة، واستهدف ‏بصواريخ موجهة تجمعات للجنود وآلياتهم في ‏موقعي العباد وراميا، كذلك قصف بصواريخ الكاتيوشا ثكنة راموت نفتالي، محققا إصابات مؤكدة.‏



ونشر حزب الله مشاهد لعملية إستهداف آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال على طريق موقع رويسات العلم - زبدين في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، ومشاهد لعملية إستهداف منظومة فنية في موقع المالكية على الحدود اللبنانية الجنوبية.



وفي تكذيب لادعاءات الاحتلال بعدم تورط جيشه في إلقاء منشورات تحذيرية جنوبي لبنان نشر حزب الله مشاهد لسيطرته على المسيرة الاسرائيلية، وأخرى يظهر فيها جنود الاحتلال وهم يجهزونها قبل إطلاقها، ثم مشاهد لتحليقها فوق الأراضي اللبنانية، وإلقائها المنشورات التي تطالب سكان منطقة “الوزاني” ومحيطها في جنوب لبنان بالإخلاء فورا. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن ذلك كان مبادرة خاصة لأحد الألوية لم توافق عليها القيادة العليا في الجيش، وإنه تم فتح تحقيق في الواقعة.

وفيما أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي أن المجلس السياسي الأمني صادق على أهداف الحرب لتشمل إعادة سكان الشمال لبيوتهم، حذر مسؤولون في جيش الاحتلال من خطوات استفزازية تخطط لها حكومتهم عند الحدود الشمالية، وتحمل خطرا حقيقيا للغاية، ونبه المسؤولون الى أن هذه الإجراءات تنضوي على مخاطرة بالتحول إلى حرب شاملة ليس في لبنان فقط إنما في المنطقة كلها، وأنها لن تؤدي إلى إيجاد حل لإعادة السكان إلى منازلهم عند الحدود الشمالية.