اغتيال قائد ميداني بالجهاد الإسلامي في خان يونس

العالم - فلسطين

وقال الجيش في بيان: “هاجم الجيش أمس بناء على معلومات استخبارية لهيئة الاستخبارات والقيادة الجنوبية، وقضى داخل المنطقة الإنسانية في خان يونس على أحمد عايش سلامة الحشاش الذي شغل منصب قائد الوحدة الصاروخية لمنطقة رفح في الجهاد الإسلامي”.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه “في إطار وظيفته كان أحمد الحشاش خبيرًا مهمًا في المجال الصاروخي وخلال الحرب شغل منصب قائد القتال وعمليات الإطلاق نحو الأراضي الإسرائيلية من داخل المنطقة الإنسانية الذي عمل داخلها”.

ولم تعلق حركة الجهاد الإسلامي لحد الأن على بيان الجيش الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن تل أبيب منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة ووحشيا على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.