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المقاومة اللبنانية تهاجم بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية مقرا بثكنة راموت نفتالي

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

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