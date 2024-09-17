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مفوض الأنروا: الوضع مثير للقلق ويجب ان نكون جاهزين للأسوأ إذا شنت "إسرائيل" حربا موسعة على لبنان

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

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