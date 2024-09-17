الـ'شاباك' يزعم إحباط محاولة حزب الله اغتيال شخصية أمنية

العالم - الإحتلال

وأعلن الشاباك في بيان له: أنه من خلال تنفيذ عملية مشتركة، تمكن من تحييد قنبلة تابعة لحزب الله التي كانت معدة لاستهداف مسؤول سابق في المؤسسات الأمنية الإسرائيلية خلال الأيام القليلة المقبلة وبحسب هذا الادعاء، فقد حدد الشاباك في هذه العملية قنبلة متفجرة من نوع كيلماغور، يستخدمها حزب الله، وكان غرضها استهداف مقامات .

وأضاف "كانت العبوة الناسفة مرتبطة بجهاز تفعيل عن بعد والذي كان يحتوي على كاميرا وهاتف نقال بهدف تفعيلها من قبل حزب الله من لبنان" على حد قوله.

وأردف: "لقد حالت الجاهزية العملياتية وأنشطة القوات دون تنفيذ هذه العملية الارهابية التي كانت في مراحل تنفيذها الأخيرة، كما تم اطلاع الشخصية المذكورة من قبل الجهات الأمنية وتم إرشادها بناء على ذلك"، مشيرا إلى أنه "في هذه المرحلة لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات بهذا الخصوص".