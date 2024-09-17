الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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مفوض الأنروا: الوكالة تواجه هجمات متواصلة وهناك دعوات لتفكيكها وضغوط تمارس من قبل الكنيست الإسرائيلي في هذا الإتجاه

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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