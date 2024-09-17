الجزائر.. تبون يؤدي القسم الدستوري لفترة رئاسية جديدة

العالم - الجزائر

وتنص المادة الـ89 من الدستور الجزائري على "يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الىستوري أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، و يباشر مهمّته فور أدائه اليمين".

وتحدد المادة 09 من الدستور نص اليمين التي سيؤديها الرئيس عبد المجيد تبون والذي يأتي على النحو التالي: "بسم الله الرحمن الرحيم، وفاء للتضحيات الكبرى، و لأرواح شهدائنا الأبرار وقيَم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم بالله العلي العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، و أحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها وأحافظ على سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة و أحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره و أسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّلم في العالم. والله على ما أقول شهيد".

ومن المقرر وبعد أداء اليمين الدستورية يباشر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهامه في قيادة البلاد و تنفيذ برنامجه الذي قدمه خلال الحملة الانتخابية، إلى جانب تجسيد تعهداته والتزاماته.