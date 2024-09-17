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القائد السابق لفرقة غزة بجيش الإحتلال: حماس تنتصر بهذه الحرب و"إسرائيل" تخسر

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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