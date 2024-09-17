إيران وجنوب أفريقيا توقعان اتفاقية في مجال المعادن

العالم – إيران

وأثناء مراسم توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع مركز أبحاث مينتك الجنوب أفريقي، صرح رئيس الهيئة التنفيذية لمنظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الإيرانية (IMIDRO) محمد آقاجانلو بأن توقيع الاتفاقية المذكورة يفسح الطريق لتطوير العلاقات المشتركة بين مركزي أبحاث معالجة المعادن الإيراني (التابع لإيميدرو) وشركة مينتك بجنوب افريقيا ويمكن أن يحقق جزءا من أهداف "خطة التنمية السابعة" في مجال معالجة المعادن.

ورأى آقاجانلو بأن تعزيز تصدير المنتجات المصنعة في قطاع التعدين يمكن أن يكون جزءا من فوائد ونتائج تطوير العلاقات مع مراكز الأبحاث والتحقيقات الدولية، معربا عن أمله في الاستفادة من هذه الفرص لتطوير قطاع التعدين من خلال اتخاذ الخطوة الأخيرة.

وأشار رئيس الهيئة التنفيذية لمنظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الإيرانية إلى أنه تم إجراء استثمار مناسب في العام الماضي بقسم تطوير المعدات في مركز أبحاث المعالجة في إيران بحيث يمهد هذا المركز طريقا جديدا لتطوير المعالجة.

وأقيمت مراسم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين مدير مركز أبحاث معالجة المعادن الإيراني "ضياء الدين بوركريمي" و مدير قسم المعالجة بشركة منتيك الجنوب أفريقية "مهدي صفاري" بحضور رئيس الهيئة التنفيذية لمنظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الإيرانية (IMIDRO) محمد آقاجانلو .