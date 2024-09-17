تصريحات بزشكيان في مؤتمره الصحفي

العالم – باختصار

علينا تحسين الإتفاقيات مع الدول الأجنبية من أجل حل المشكلات الداخلية والخارجية.

علينا تعزيز العلاقات بين الدول الاسلامية بشكل يوثّق العلاقات على مختلف المستويات.

"إسرائيل" ترتكب على مرأى ومسمع العالم الإبادة الجماعية ولا أحد يحتج.

اذا كان الغرب قلقا إزاء أمن "إسرائيل" فلم لا يقلق على غزة وفلسطين؟

العالم لا يجب أن يسمح لمجموعة مسنودة بالقوى الكبرى بإبادة الناس الأبرياء.

إنها حرب المتغطرسين ومرتكبي الابادة الجماعية، إنهم يتمشدقون بحقوق الإنسان لكنهم يقتلون ويدمرون.

لماذا لا نتبادل الزيارات مع السعودية، ولماذا يجب أن تكون هناك خلافات بيننا؟.

أتمنى ان تكون لدينا علاقة مع مصر وسنتحدث مع مسؤوليهم في أقرب وقت ممكن.

لسنا بصدد الحصول على السلاح النووي انهم هم الذين يطلقون التهديدات ضدنا

يجب أن نملك قوة في مقابل القوة، إننا بحاجة إلى قوة دفاعية من أجل الحفاظ على أمننا.

على الأمريكيين أن يظهروا أنهم لا يناصبوننا العداء، إننا أشقاء مع الشعب الامريكي.

لا نحن لا نريد صراعا مع أحد ولسنا بصدد إقتناء السلاح الذري.

المفاوضات النووية تعتمد على ما إذا كان الطرف الآخر يريد السلام أم لا.

إذا احترمت أمريكا حقوقنا، فلن يكون لدينا معها مشكلة، نحن لن نسمح لأي دولة أن تهيننا.

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