الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس وزراء الإحتلال الأسبق ايهود باراك: الإطاحة بوزير الحرب غالانت وتوزير جدعون ساعر مكانه هو وسيلة نتنياهو لضمان استمرار الحرب

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :