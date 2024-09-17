جيش الإحتلال يعترف.. حماس تستعيد المدن بعد ربع ساعة!

العالم- فلسطين

وأضاف المسؤول العسكري أن تل أبيب "تنتصر في مواجهات تكتيكية مع حماس لكنها تخسر الحرب".

وأردف قائلا "حماس استعادت المدن بعد ربع ساعة من انسحاب الجيش" منها.

وبشأن منظومة الأنفاق التي تستخدمها الحركة في غزة، قال المسؤول الإسرائيلي إن "الاستيلاء على (هذه) الأنفاق وهدمها مشروع هندسي معقد جدا وقد يستغرق سنوات".

كما أكد أنه مع غياب خطة واضحة للحرب، فإن الإحباط موجود لدى الجنود والضباط، وإن الحكومة غير قادرة على اتخاذ قرار، وعاجزة عن تحقيق نصر على حماس في الجنوب وحزب الله اللبناني في الشمال.