إيران وروسيا تؤكدان تطوير التعاون بمجال نظام السلامة النووي

العالم – إيران

وعلى هامش الاجتماع السنوي الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، اجتمع محمد رضا كاردان نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيس مركز نظام السلامة النووي في البلاد، مع ألكسندر تريمبيتسكي رئيس المركز الفيدرالي لمراقبة السلامة البيئية والصناعية والوكالة النووية الروسية.

وعقد هذا اللقاء بهدف تعميق وتوسيع التعاون المشترك بين مركز نظام السلامة النووي الإيراني والمركز الاتحادي الروسي لمراقبة البيئة والسلامة الصناعية والنووية، بحضور رئيسي المركزين.

وفي هذا الاجتماع أيضا، رحب الجانب الروسي باقتراح إيران لإنشاء شبكة من مؤسسات المراقبة النووية للدول الأعضاء في بريكس، وتقرر تقديم هذا الاقتراح في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في بريكس.

كما دعا ألكسندر تريمبيتسكي، بصفته رئيس مجموعة عمل سلامة المفاعلات الصغيرة والمتوسطة، نظيره الإيراني لحضور مجموعة العمل هذه كعضو مراقب.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع السنوي الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلق يوم 16 سبتمبر في فيينا عاصمة النمسا، ويستمر حتى 19 سبتمبر.