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مصدر في شرطة دمشق: عدة اصابات بحادث عند نفق المواساة تم اسعافها للمستشفى

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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