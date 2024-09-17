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الصليب الاحمر اللبناني: تجهيز 50 سيارة اسعاف اضافية و300 من فنيي الطوارئ الطبية للمساعدة في إجلاء المصابين بحادث انفجار اجهزة الاتصال "بيجر"

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

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