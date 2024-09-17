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اللواء سلامي: طوفان الأقصى وجهت ضربة موجعة للاستكبار

اللواء سلامي: طوفان الأقصى وجهت ضربة موجعة للاستكبار
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، إن الصاروخ الذي ضرب عمق إسرائيل الغاصبة خلال طوفان الأقصى وجه ضربة موجعة للاستكبار.

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وذكّر القائد العام للحرس الثوري في تصريح له، بعملية الوعد الصادق، وقال: إن الصاروخ الذي أصاب إسرائيل الغاصبة جرح قلب الاستكبار، حيث احتفل الناس في الشوارع، بينما يعلمون جيداً أن هذه الصفعة تفوح منها رائحة الحرب.

وأضاف: لكن شعب إيران أثبت أنه لا يخاف من الحرب وأظهر أن الشعب يصبح عظيما وقويا عندما لا يخاف من العدو والحرب، وهذا هو السبب الذي يجعل العدو لا يفكر في الحرب.

وقال القائد العام لحرس الثورة: إن العدو هزم في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وبحسب المسؤولين الأميركيين، تركوا أسلحة بقيمة 85 مليار دولار في أفغانستان، لكنهم اليوم، في الجزء الأعزل من غزة، تحولوا إلى قتل الأطفال ودفن النساء تحت الأنقاض، معتبرين ذلك انتصارا.

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